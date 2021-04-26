القابضة للاتصالات تكرم عددا من العاملين بمركز الاندلس لذوي الاعاقة وتطلق مبادرات لتحسين خدمات الاتصالات

نظمت الشركة القابضة للاتصالات زيارة وافطار جماعي مع نزلاء مركز الاندلس لذوي الاعاقة بمقر المركز في طرابلس اليوم الاحد 25 ابريل، بحضور أمين عام مجلس الوزراء “علي شلاك” والنائب محمد الرعيض ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي *مصطفى الجعيبي”، ومدير عام الإستثمار بالهيئة” مصطفى الدلنسي ” ورئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاتصالات” عادل أبوفارس” و مدير عام شركة المدار الجديد” جعفر فرج “

كما تم خلال الزيارة تكريم عدد من العاملين بالمركز وذلك تثمينا لدورهم وخدمتهم للنزلاء وشكرهم على ما يبذلونه من مجهودات لذوي الاعاقات المتفاوتة بين مسطحين واصحاب حركة بسيطة.

تم خلال الزيارة إطلاق مجموعة من المبادرات أبرزها ربط المؤسسات والمواقع التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي، وكذلك دعم الصندوق على التحول الرقمي والميكنة وتدريب وتأهيل الكوادر للعمل على الانظمة التقنية الحديثة، بالإضافة إلى توفير خدمات الانترنت في مراكز الايواء.

والجدير بالذكر تأتي هذه الزيارة كخطوة هامة بطريق التواصل وتدعيم أواصر التعاون المشترك بين المؤسسات والمراكز التي تهتم برعاية وتأهيل ذوي الاعاقة في الدولة والمساهمة في دمج هذه الفئة في البيئة المحيطة ومحاولة من الشركة القابضة للاتصالات في خلق أثر ايجابي وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الحياة العمليّة وتوظيف التكنولوجيا وتسخيرها لخدمة جميع الفئات.

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