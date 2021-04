المفوضية الأوروبية: الصين ستصبح أكبر اقتصاد في العالم خلال السنوات المقبلة

صرح نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فلديس دومبروفسكيس، اليوم الاثنين، بأن الصين ستصبح أكبر اقتصاد في العالم في السنوات المقبلة، ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى خلق فرص متكافئة معها، والعمل لذلك على المستويين العالمي والأوروبي.

وقال دومبروفسكيس في مؤتمر بالفيديو حول التجارة: “الصين هي الآن ثاني أكبر اقتصاد، وفي غضون سنوات قليلة ستصبح أكبر اقتصاد في العالم. ومن الواضح، أننا بحاجة إلى التعاون مع الصين”.

وأضاف أن إحدى القضايا التي يهتم بها الاتحاد الأوروبي والتي يسعى لحلها هي ضمان قواعد لعبة متكافئة بين الاتحاد الأوروبي والصين في التجارة.

وأوضح المتحدث، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على هذه القضية على المستوى الدولي في منصة منظمة التجارة العالمية، وعلى المستوى الأوروبي.

وتوصل الاتحاد الأوروبي، من بين أمور أخرى، إلى اتفاق مبدئي مع الصين بشأن اتفاقية استثمار في ديسمبر.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل المفوضية الأوروبية على تطوير إجراءات قانونية لمواجهة التأثير السلبي للإعانات الأجنبية على السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي عند استيراد السلع من الخارج.

هذا وكان مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” قد أفاد سابقًا، بأن الصين أصبحت الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي للمرة الأولى، متجاوزة الولايات المتحدة. بشكل عام، تحتل الصين المكانة الأكثر أهمية في التجارة العالمية.

