صدور قرارات لجنة رسوم الخدمات وحصر المشروعات الاستثمارية

طرابلس 26 أبريل 2021 (وال) -أصدر معالي وزير السياحة والصناعات التقليدية، السيد “عبدالسلام عبدالله اللاهي تيكي”، أمس الأحد، قرار حول تشكيل لجنة إعادة النظر في رسوم خدمات المرافق الخدمية السياحية، المقررة بموجب اللوائح والقوانين.

ووفقًا للقرار ( 48 ) لسنة 2021، تتألف اللجنة من مدير إدارة شؤون المهن والرقابة السياحية، ورئيس قسم التصنيف السياحي، ورئيس قسم التفتيش السياحي، ومدير مكتب المتابعة، وبرئاسة السيد “محمود عاشور سعيد”.

كما صدر القرار رقم (29) لسنة 2021، بشأن تكليف لجنة حصر المشاريع الاستثمارية القائمة والمخطط لها، والبت في العقارات والمباني التابعة للوزارة، وبيان وصعها القانوني والإداري.

وتتألف اللجنة من مديري إدراة المشروعات السياحية والاستثمار السياحي، وإدارة التنشيط والترويج السياحي، وإدارة التخطيط والدراسات، وإدارة الموارد البشرية والتدريب وإدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق السياحي، ورئيس جهاز المنتزهات الوطنية، والسيد “محمود عاشور سعيد”.(وال ـ طرابلس) س خ

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