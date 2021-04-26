صنع الله في لقائه رئيس اتحاد عمال النفط والغاز : “نسير في الاتجاه الصحيح”

اجتمع رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الاثنين 26 أبريل 2021 مع رئيس اتحاد عمال النفط والغاز”سعد دينار الفاخري” بمقر شركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي، وشمل أيضاً الحضور عدداً من ممثلي الشركات النفطية التابعة للمؤسسة.

حيث ناقش المجتمعون مطالب العاملين بقطاع النفط، وقام صنع الله باطلاع رئيس اتحاد العمال على المصاعب التي تواجهها المؤسسة، موضحاً أنه بعد تسييل جزء من الميزانيات المطلوبة سيتحسن الوضع بشكل كبير، كما تم خلال الاجتماع على أن تتابع المؤسسة الوطنيةللنفط مع الحكومة ملف تحسين مرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز وتنفيذ القرار رقم “642”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية