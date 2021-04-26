بدعوةٍ من شكشك .. اجتماع المجموعة العربية بمنظمة الأفروساي

عقد صباح اليوم الاثنين 26 أبريل 2021 اجتماعاً عن بعد بين رؤساء الأجهزة العُليا للرقابة المالية والمحاسبة بالمجموعة العربية التابعة لمنظمة الأفروساي، وذلك بدعوةٍ من رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك”.

وتناول الاجتماع المواضيع التي ستُناقش في اجتماع المنظمة المزمع عقده بدولة السنغال شهر يونيو القادم، كذلك تم استعراض طلب الأمين العام للمنظمة بترشيح عضوين للمكتب التنفيذي للمنظمة؛ بدلاً من الجزائر والمغرب اللتان انتهت ولايتهما بحلول هذا العام.

وخلص الاجتماع إلى ترشيح ديوان المحاسبة الليبي لتولي منصب المراجع الخارجي لمنظمة الأفروساي، وترشيح كلاً من السودان والمغرب لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة.

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