سكان بعض الأحياء ببلديات أبو سليم وعين زارة والفرناج يشتكون من انقطاع مياه النهر ويناشدون جهات الاختصاص بالتدخل

طرابلس 26 أبريل 2021(وال)- أشتكى سكان وأهالي بعض الأحياء والمناطق في بلديات أبو سليم وعين زاره والفرناج بالعاصمة طرابلس من انقطاع مياه النهر الصناعي منذ عدة أيام.

وأرجع سكان هذه الأحياء في اتصالات مع وكالة الأنباء الليبية عدم وصول مياه النهر إلى مساكنهم نتيجة لعدم قوة الدفع للمياه من قبل منظومة النهر خاصة وأن هذه مناطقهم مرتفعة قليلة .

وناشد هؤلاء السكان الجهات ذات العلاقة وخاصة منظومة جبل الحساونة بالنهر الصناعي لسرعة التدخل ومعالجة هذا الموضوع لما تتسبب لهم من مشاكل خاصة في شهر رمضان الكريم وتزامنه مــع جائحة كورونا التي تتطلب النظافة باستمرار. (وال- طرابلس)

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