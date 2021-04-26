صنع الله يجتمع مع أعيان مجلس حكماء بنغازي لمناقشة التحديات التي يواجهها قطاع النفط

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الاثنين بالمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط اجتماعا، مع مجلس أعيان وحكماء بنغازي، بحضور كل من عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة جادالله العوكلي ورئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط “فضل الله احتيته” ورئيس مجلس الإدارة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز “مسعود سليمان” رئيس مجلس الإدارة بشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز “شعبان ابسيبسو” .

اطلع صنع الله خلال الاجتماع مجلس اعيان وحكماء بنغازي على التحديات التي يواجهها قطاع النفط وما قامت به المؤسسة للحفاظ على مستويات الانتاج رغم شح الميزانيات والظروف الصعبة التي عانى منها القطاع، وكذلك المساهمات التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط لدعم المناطق المجاورة لعملياتها.

كذلك ابدى الاعيان والحكماء دعهم المطلق ووقوفهم الى جانب المؤسسة الوطنية للنفط من اجل استمرار تدفق النفط، كما طالبوا بمزيد من الشفافية في صرف الأموال والاستعمال العادل لثروة النفط بجميع مناطق ليبيا دون تمييز، وعدم اهدار هذه النعمة التي حبى الله بها الشعب الليبي اجمع، بالإضافة إلى أنه يجب أن تحذو جميع الجهات بالدولة الليبية حذو المؤسسة الوطنية للنفط في تطبيقها لمبدأ الشفافية .

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