الوطنية للنفط تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة النفطي

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الإثنين اجتماعاً في مدينة بنغازي مع شركة الخليج العربي وشركة سرت لانتاج النفط تناول فيه كافة التحديات التي يعاني منها قطاع النفط وخاصة الشركات الوطنية التي تمول ميزانياتها من الخزانة العامة ، كما تقرر أيضاً القيام بزيارة تفقدية غدا الثلاثاء إلى مدينة البريقة للرفع من الروح المعنوية للعاملين في هذا القطاع الحيوي .

وقد تم خلاله الإعلان عن رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة النفطي وذلك اعتباراً من صباح اليوم الاثنين 26 أبريل 2021 م.

وقال صنع الله : “واجهت الشركات الوطنية وضع مالي حرج للغاية أدى إلى تذبذب الإنتاج فقد تأثرت شركة سرت بشكل سلبي بسبب عدم تخصيص الميزانيات اللازمة للصيانة منذ مايزيد عن سبعة أشهر مما أدى إلى انخفاض انتاج شركة سرت في نهاية يناير الماضي من 102 آلاف برميل في اليوم إلى أقل من 82 ألف برميل يومياً في مارس الماضي كذلك عانت شركة الخليج العربي للنفط من وظهور العديد من المشاكل الفنية الناجمة نقص لوازم التشغيل وقطع الغيار مما افقدها القدرة على المحافظة على معدلات انتاج منتظمة.

وأكمل قائلاً : أن إستجابة حكومة الوحدة الوطنية السريعة، وتخصيصها جزء من الميزانية هو بمثابة عودة الروح في هذه الشركات من جديد وجعلها قادرة على تسديد ديونها لدى شركات الخدمات ومزودي المواد مما يمكن الشركتين من معالجة المشاكل الفنية وإعادة الانتاج بشكل تدريجي”.

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