خاص: مصدر بالتجاري الوطني يكشف أن الكمية المعروضة من السيولة تفوق مليار و500 مليون دينار بالمصارف..وعجز بعضها عن استقبال الايداعات

أكد مصدر بالمصرف التجاري الوطني لصحيفة صدى الاقتصادية أن المصارف التجارية لديها معروض كبير من السيولة النقدية وأن بعضها عاجز عن استقبال ايداعات لامتلاء الخزائن وإن حجم الايداعات يفوق السحوبات لدى بعضها .

كما يوجد عرض كبير لدى المصارف الخاصة تعمل المصارف على توجيهه إلى المصارف الكبيرة العامة مثل مصرف الوحدة والتجاري الوطني ومصرف الجمهورية إلا أن الكمية المعروضة تفوق مليار و 500 مليون دينار تفوق احتياجات المصارف مما تطلب رفع سقف السحب اليومي .

كما تعمل المصارف على نقل شحنات كبيرة إلى كافة مناطق ليبيا في اطار الخطة المتفق عليها مع المصرف المركزي مؤخراً .

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