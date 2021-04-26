خاص..مصدر بالتجاري: المصارف تعمل على نقل شحنات كبيرة من السيولة إلى كافة مناطق ليبيا

أكد مصدر بالمصرف التجاري الوطني لصحيفة صدى الاقتصادية أن المصارف تعمل على نقل شحنات كبيرة إلى كافة مناطق ليبيا في اطار الخطة المتفق عليها مع المصرف المركزي مؤخراً .

وأضاف أن المصارف التجارية لديها معروض كبير من السيولة النقدية وأن بعضها عاجز عن استقبال ايداعات لامتلاء الخزائن وإن حجم الايداعات يفوق السحوبات لدى بعضها .

ووفقا للمصدر فيوجد عرض كبير لدى المصارف الخاصة تعمل المصارف على توجيهه إلى المصارف الكبيرة العامة مثل مصرف الوحدة والتجاري الوطني ومصرف الجمهورية إلا أن الكمية المعروضة تفوق مليار و 500 مليون دينار تفوق احتياجات المصارف مما تطلب رفع سقف السحب اليومي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية