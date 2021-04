تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف على الطلب

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، على خلفية مخاوف من أن تصاعد وتيرة الإصابات بكوفيد-19 في الهند سيبدد الطلب على الوقود في ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.6 بالمئة إلى 65.73 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0507 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد ارتفاع 1.1 بالمئة يوم الجمعة الماضي، فيما نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.5 بالمئة إلى 61.83 دولار للبرميل، بعد صعود 1.2 بالمئة يوم الجمعة.

وعلى أساس أسبوعي، خسر الخامان القياسيان نحو واحد بالمئة الأسبوع الماضي.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين لدى “فوجيتومي” للوساطة، إن “تأثر المعنويات في السوق بسبب المخاوف من أن زيادة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 في بعض البلدان، لاسيما الهند، سيقلص الطلب على الوقود”.

وفي اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط في العالم، بدأت حالة طوارئ ثالثة في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخريين أمس، مما يؤثر على قرابة ربع السكان في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للتصدي لزيادة وتيرة الإصابات.

