صنع الله يلتقي بأعضاء مجلس أعيان وحكماء مدينة بنغازي

بنغازي 26 أبريل 2021 (وال) -اجتمع السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس “مصطفى صنع الله” بعد ظهر يوم الإثنين، بالمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط، بمجلس أعيان وحكماء بنغازي، وبحضور كل من السادة، عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط السيد “جادالله العوكلي”، ورئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، السيد “فضل الله احتيته”، ورئيس مجلس الإدارة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، السيد “مسعود سليمان”، ورئيس مجلس الإدارة بشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز السيد “شعبان ابسيبسو”.

وخلال الاجتماع اطلع السيد رئيس مجلس الإدارة، السادة مجلس أعيان وحكماء بنغازي، على التحديات التي يواجهها قطاع النفط، وما قامت به المؤسسة للحفاظ على مستويات الإنتاج رغم شح الميزانيات، والظروف الصعبة التي عانى منها القطاع، وأيضا المساهمات التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط لدعم المناطق المجاورة لعملياتها.

من جانبهم أثنى السادة بمجلس أعيان وحكماء بنغازي، على دور المؤسسة المهني الفني بامتياز ، و غير السياسي، موضحين بأنه يجب إبعاد هذه المؤسسة الرائدة والعريقة عن أي تجاذبات سياسية، كونها تمثل العمود الفقري لاقتصاد ليبيا، و طالبوا بدعمها بالميزانيات المطلوبة.

كما قام السادة بمجلس أعيان وحكماء بنغازي، بطرح بعض الأسئلة والاستفسارات عن الوضع الحالي لقطاع النفط والغاز، وخطط المؤسسة المستقبلية للنهوض به وتطويره، والتحديات والصعوبات التي تواجهها، والتي أجاب عنها المهندس “صنع الله” باستفاضة، مشيرا بأنه بحصول المؤسسة الوطنية للنفط على الميزانيات المطلوبة، سيمكنها ذلك من التغلب على جل التحديات وتجاوز معظم العراقيل والدفع بعجلة التنمية بالبلاد.

وأبدى الأعيان والحكماء دعهم المطلق، ووقوفهم إلى جانب المؤسسة الوطنية للنفط، من أجل استمرار تدفق النفط، كما طالبوا بمزيد من الشفافية في صرف الأموال والاستعمال العادل لثروة النفط بجميع مناطق ليبيا دون تمييز، وعدم إهدار هذه النعمة التي حبى الله بها الشعب الليبي أجمع.

وأضاف السادة الأعيان والحكماء، بأنه يجب أن تحذو جميع الجهات بالدولة الليبية، حذو المؤسسة الوطنية للنفط في تطبيقها لمبدأ الشفافية.(وال ـ بنغازي) س خ

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