«أوبك» تتوقع إشارات إيجابية في تطور الاقتصاد العالمي

صرح الأمين العام لمنظمة “أوبك” محمد باركيندو، الاثنين، بأن “أوبك” ترى إشارات إيجابية في تطور الاقتصاد العالمي وفي آفاق صناعة النفط.

ونقلت وكالة أنباء “نوفوستي” عن باركيندو قوله: “هناك مؤشرات إيجابية في الاقتصاد العالمي وتوقعات الصناعة”، مشددا على أن العديد من العوامل لا تزال تتطلب المراقبة واليقظة المستمرة.

وتأتي التصريحات قبل اجتماع مزمع لمجموعة “أوبك+”، والذي من المخطط عقده يوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، للصحفيين، إن الاجتماع يهدف لتحليل والنظر في الوضع القائم في سوق النفط العالمية. وأشار إلى أنه حتى الآن يتم تقييم وضع السوق على أنها متوازنة.

وقلصت “أوبك+” إنتاجها بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا منذ 2020 بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا، وتم تعديل التخفيضات لتصبح 6.9 مليون برميل يوميا في أبريل الجاري.

وفي مايو المقبل، من المفترض تقليص التخفيضات لتكون 6.55 مليون برميل يوميا، وإلى 6.2 مليون برميل يوميا في يونيو 2021، وإلى 5.76 مليون برميل يوميا في يوليو 2021.

