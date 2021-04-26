بحضور آمر المنطقة العسكرية الغربية.. عقد اجتماع لأقسام مكافحة المخدرات والتهريب ومراقبة الحدود

عقد بمقر غرفة عمليات المنطقة العسكرية الغربية صباح الإثنين الموافق 26 أبريل 2021 الإجتماع الإستثنائي لأقسام مكافحة التهريب والمخدرات وأقسام مراقبة الحدود البرية بمنطقة الجبل، بحضور أمر المنطقة العسكرية الغربية “أسامة جويلي”، ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات التابعة لمصلحة الجمارك “مراد العالم”، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية “المبروك ميلاد”.

وتم خلال الإجتماع بحث الصعوبات والعوائق التي تواجه الجهات المعنية من أجل القضاء على التهريب والمهربين كما تم الإتفاق على إنشاء غرفة عمليات مشتركة توفر لها كافة الإمكانيات ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية ومواصلة العملية التي انطلقت بالمنطقة الغربية الأيام الماضية للقضاء على مهربي الوقود.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية