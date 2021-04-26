خاص: مصدر بالنواب يكشف لصدى الاقتصادية قيام عقيلة صالح بإزالة اسم “حسام الشهيبي” المترشح لمنصب محافظ المركزي

كشف مصدر بمجلس النواب في تصريح خاص لصدى الاقتصادية عن قيام رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” بإزالة اسم المترشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي “حسام الشهيبي” وذلك بعد تصويت عدد كبير من النواب على ترشيحه لمنصب محافظ والاتفاق عليه.

ووفقاً للمصدر فقد تحجج عقيلة صالح بأن الشهيبي لا يملك الخبرة المصرفية الكافية لمدة 15 سنة رغم تواجد أسماء بقائمة المرشحي لمنصب المحافظ من هم أقل خبرة سنوات مقارنةً بالشهيبي مع وجود العديد من الأشخاص الذين لا يملكون حتى خبرات مصرفية ومع ذلك تم اعتماد أسمائهم وإحالتهم للأعلى للدولة .

وقال المصدر بالمجلس أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها عقيلة صالح باستبعاد حسام الشهيبي فقد قام بإلغاء جلسة انتخاب نائب المحافظ بعد أن أجمع النواب على انتخاب حسام الشهيبي سنة 2017.

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