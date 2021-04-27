لجنة الردود على مشروع قانون الميزانية تستعرض توصيات مجلس النواب 

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استعرضت اللجنة المشكلة بشأن إعداد الردود على التوصيات الواردة من مجلس النواب حول مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2021 توصيات المجلس.

وأبدت اللجنة خلال الاجتماع الأول أمس الأحد مجموعة من الملاحظات حول التعديلات المشار إليها وجاري العمل على استكمال دراسة التوصيات.

كما ناقشت اللجنة النقاط بشئ من التفصيل والاستماع لوجهة نظر الوزراء في تقديرات الأبواب والملاحظات والتوصيات الواردة من مجلس النواب.

وتم الاتفاق على استكمال التواصل خلال الأيام المقبلة لوضع الإطار النهائي لشكل مشروع الميزانية العامة في الموعد المحدد.