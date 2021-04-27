اقتصاد

مصرف ليبيا المركزي يطمئن المواطنين بتوفر كميات كبيرة من السيولة النقدية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 26 أبريل 2021 ( وال ) – طمأن مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي كافة المواطنين بتوفر كميات كبيرة من السيولة النقدية.

وأشار المصدر في تصريحات صحفية اليوم الإثنين بأن كافة فروع المصارف التجارية مفتوحة للزبائن بشكل يومي ، مؤكدا رفع سقف السحب لدى معظم المصارف وذلك في إطار الخطة الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي لتزويد فروع المصارف بالسيولة النقدية .

وأكد المصدر وصول شحنة نقدية مساء اليوم إلى مدينة أوباري بقيمة 44 مليون دينار وجاري العمل على إرسال شحنات إضافية إلى مناطق الجنوب خلال هذا الأسبوع. (وال- طرابلس)

 

 

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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