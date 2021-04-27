مصرف الجمهورية: توافر السيولة النقدية طيلة شهر رمضان

أعلن مصرف الجمهورية في بيان له عبر منصته الرسمية، عن توافر السيولة النقدية، وإمكانية الصرف من جميع الصرفات الآلية.

كما أفاد المصرف في البيان ذاته، أنه حدد سقف السحب اليومي عند أربعمائة دينار ليبي، بينما حدد سقف السحب الأسبوعي عن ألف ومئتي دينار، أما سقف السحب الشهري فتم تحديده عند ألفي دينار.

وأشار المصرف في بيانه إلى أمكنة وجود الصراف الآلي والمتمثلة في فرع ستة وعشرين فرعًا في مختلف المدن والمناطق الليبية والمتمثلة في فرع طرابلس الميدان و فرع المقريف و فرع الرشيد و فرع مستشفى الخضراء و فرع الصريم و فرع باب الجديد و فرع برج طرابلس و فرع جنوب طرابلس و فرع جامعة طرابلس وغيرها..

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