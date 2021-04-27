تصريحات هامة لـ”المصرف المركزي” بشأن السيولة ورفع سقف السحب

طمئن مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي المواطنين بتوفر كميات كبيرة من السيولة النقدية، نافياً صحة الانباء التي تتحدث عن شحة السيولة.

وأكد المصدر في تصريحات نشرتها صحيفة صدى الاقتصادية، بأن كافة فروع المصارف التجارية مفتوحة للزبائن بشكل يومي، كما تم رفع سقف السحب لدى معظم المصارف وذلك في إطار الخطة الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي لتزويد فروع المصارف بالسيولة النقدية .

وأكد المصدر في تصريحاته عن وصول شحنة نقدية إلى مدينة أوباري بقيمة 44 مليون دينار وجاري العمل على ارسال شحنات اضافية إلى مناطق الجنوب خلال الأسبوع.

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