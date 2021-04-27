العامة للكهرباء : ساعة واحدة طرح أحمال لليوم الثلاثاء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن عدد ساعات طرح الأحمال لليوم الثلاثاء السابع والعشرون من أبريل الجاري ساعة واحدة مابين الساعة الخامسة إلى الثامنة مساءاً في المنطقتين الغربية والجنوبية.

وبحسب الشركة فإنه لايوجد طرح أحمال لليوم في المنطقة الشرقية.

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