اقتصاد

خاص: الكبير يعقد اجتماعاً اليوم مع المصارف

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تم صباح اليوم عقد اجتماع هام برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي مع مدراء عدد من المصارف التجارية .

كما تناول عدد من المواضيع الهامة أهمها احتياجات المصارف من السيولة ومشكلة مقاصة الصكوك وتطوير الخدمات المصرفية وبيع العملات الأجنبية لكافة الأغراض وغيرها من الموضوعات الأخرى .

كما يأتي هذا الاجتماع في اطار استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي لحل مشكلة السيولة والمقاصة بين المصارف وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني .

وعلى هامش هذا الاجتماع أجرت صحيفة صدى الاقتصادية لقاء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير نعرضه لكم بعد قليل .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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