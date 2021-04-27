خاص: الكبير يعقد اجتماعاً اليوم مع المصارف

تم صباح اليوم عقد اجتماع هام برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي مع مدراء عدد من المصارف التجارية .

كما تناول عدد من المواضيع الهامة أهمها احتياجات المصارف من السيولة ومشكلة مقاصة الصكوك وتطوير الخدمات المصرفية وبيع العملات الأجنبية لكافة الأغراض وغيرها من الموضوعات الأخرى .

كما يأتي هذا الاجتماع في اطار استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي لحل مشكلة السيولة والمقاصة بين المصارف وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني .

وعلى هامش هذا الاجتماع أجرت صحيفة صدى الاقتصادية لقاء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير نعرضه لكم بعد قليل .

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