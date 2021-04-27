بالتفصيل: “الكبير” يفصح عن خطة المركزي لحلحلة مشكلة السيولة

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال مقابلة حصرية أجرتها معه صحيفة صدى الاقتصادية أن لقاء اليوم بالقطاع المصرفي في إطار خطة ممنهجة تبناها مصرف المركزي منذ فترة لحلحلة مشكلة السيولة لرفع المعاناة عن المواطن وبفضل الله سبحانه وتعالى الجميع شهد بذلك ، إن السيولة مشكلتها تم حلها ورفع سقف السحب لمعظم المصارف التجارية ، ولازال لدينا بعض المدن المحدودة التي بها مشاكل أمنية ومستمرين بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية لإيصال السيولة لها والأمور تمام وهذا جانب.

وتابع بالقول:هناك جانب آخر وهو كيفية تطوير القطاع المصرفي ، نحن بالفترة الماضية تعايشنا فترة انقسام ، تشظي ، وكان هدفنا الأساسي كمصرف ليبيا المركزي هو استمرار شريان الحياة ، المصارف تستمر بقدر المستطاع نظراً للانقسام السياسي ، والحروب التي حدتث .

وتابع بالقول: الآن منهجية العمل بالنسبة إلى مصرف ليبيا المركزي والقطاع كيفية تطوير القطاع لسنة 2021 ولدينا خطة ممنهجة مدروسة ونتابع القطاع المصرفي في تنفيذها ، وخلاصة الخطة كيفية تسهيل العمل المصرفي ، وكيفية تحصل المواطن على خدمته بكل أريحية ، وسلاسة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية