الكبير يشدد على المصارف التجارية بتسريع عمليات المقاصة بالصكوك بين المصارف

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “الصديق الكبير” اليوم الثلاثاء اجتماعاً، ضم المدراء العامين للمصارف التجارية وشركة معاملات.

تناول الاجتماع مناقشة ومتابعة تنفيذ الخطة المتفق عليها مسبقاً مع المصارف لحل مشكلة السيولة، وقد أفادت المصارف بأن كافة فروعها مفتوحة أمام الزبائن مع توفر مخزون كافٍ من السيولة في خزائنها ما يعني إنتهاء مشكلة السيولة في معظم مناطق البلاد، بالإضافة إلى مستوى الإنجاز في تطوير خدمات الدفع الإلكتروني في كافة المصارف وتحديث المنظومات المصرفية.

ومن جهته وجه الكبير بعض المصارف التجارية إلى سرعة إقفال ميزانياتها الختامية وتسوية المعلقات المتراكمة، وكذلك يتعلق بموضوع المقاصة، كما شدد على المصارف التجارية بتسريع عمليات المقاصة بالصكوك بين المصارف وعمليات النقد الأجنبي خاصة بعد أن تم منح الدفعة الثانية من القرض للمصارف التجارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية