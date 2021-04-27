خاص: المركزي يكشف وصول 60 مليون إلى سبها …ويكشف تفاصيل اجتماع اليوم

أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة الاقتصادية: وصول قبل قليل شحنة سيولة بقيمة 60 مليون دينار لمدينة سبها وجاري العمل على تجهيز شحنات إضافية لكافة مناطق ليبيا ، وذلك في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتزويد فروع المصارف بالسيولة .

كما كشف المصدر أن كافة المصارف التجارية أكدت في لقاء اليوم مع السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي أن كافة فروع المصارف مفتوحة أمام الزبائن و السحب على الشباك دون أية طوابير والعمل على معالجة بعض الأمور اللوجستية لنقل شحنات سيولة لفروع المصارف بمنطقة الجفرة وبعض الفروع المصرفية.

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