الكبير يشدد على تسريع عمليات المقاصة بالصكوك بين المصارف 

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شدد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير اليوم الثلاثاء على المصارف التجارية بتسريع عمليات المقاصة بالصكوك بين المصارف.

وأكد الكبير خلال اجتماعه المدراء العامين للمصارف التجارية وشركة معاملات على تسريع عمليات النقد الأجنبي خاصة بعد أن تم منح الدفعة الثانية من القرض للمصارف التجارية.

واستعرض محافظ المركزي في الاجتماع في إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي تنفيذ الخطة المتفق عليها مسبقاً مع المصارف لحل مشكلة السيولة.

ووجه الكبير بعض المصارف التجارية إلى سرعة إقفال ميزانياتها الختامية وتسوية المعلقات المتراكمة، منوهًا بأهمية دور القطاع المصرفي لتحريك عجلة الاقتصاد ودعم القطاع الخاص في إطار رؤية مشتركة مع حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة القادمة.

وأفادت المصارف بأن كافة فروعها مفتوحة أمام الزبائن مع توفر مخزون كافٍ من السيولة في خزائنها ما يعني انتهاء مشكلة السيولة في معظم مناطق البلاد.

وتطرق الاجتماع إلى مستوى الإنجاز في تطوير خدمات الدفع الإلكتروني في كافة المصارف وتحديث المنظومات المصرفية.