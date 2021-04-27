زيارة وزير الإسكان والتعمير و وزير الدولة لحقوق الإنسان  منطقة بنينا ومقر إقامة نازحي تاورغاء في مدينة بنغازي

بنغازي 27 أبريل 2021 (وال)- بتأمين جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة قام السادة وزير الإسكان والتعمير و وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بجولة ميدانية تفقدية لأوضاع نازحي مدينة تاورغاء ، تأتي هذه الزيارة للنظر في الملف الاجتماعي والاقتصادي والإنساني الخاص بهم وتدوين ما يحتاجونه للسعي لتقليل معاناتهم إلى أن يعودوا إلى منازلهم سالمين كما التقي الوفد بأعضاء الهلال الأحمر الليبي للوقوف علي حلحلة المشاكل وتسهيل عملهم لتقديم كافة الخدمات والمساعدة لأهالي تاورغاء.

واختتمت الزيارة بجولة تفقدية لأحياء منطقة بنينا لحصر المتضررة منها إِبَّانَ حرب القوات المُسلحة في تحرير المدينة وتوعد الوفد الوزاري التابع لحكومة الوحدة الوطنية بالسعي لتقديم كل ما يُلزم لمدينة بنغازي فيما يخص ملفي الإسكان و التعمير والنازحين نتيجة تضرر منازلهم والذي يُعتبر من أولويات أعمال الحكومة .(وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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