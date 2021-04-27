المصارف التجارية تعلن إنتهاء مشكلة السيولة

أعلنت المصارف التجارية، اليوم الثلاثاء، توفر مخزون كافٍ من السيولة في خزائنها ما يعني إنتهاء مشكلة السيولة في معظم مناطق البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع المدراء العامين للمصارف التجارية وشركة معاملات، لمتابعة تنفيذ الخطة المتفق عليها مسبقاً مع المصارف لحل مشكلة السيولة.

كما تطرق الإجتماع إلى مستوى الإنجاز في تطوير خدمات الدفع الإلكتروني في كافة المصارف وتحديث المنظومات المصرفية.

وأشار المصرف المركزي إلى أن المحافظ وجه بعض المصارف التجارية إلى سرعة إقفال ميزانياتها الختامية وتسوية المعلقات المتراكمة، مشددا على تسريع عمليات المقاصة بالصكوك بين المصارف وعمليات النقد الأجنبي خاصة بعد أن تم منح الدفعة الثانية من القرض للمصارف التجارية.

ولفت الكبير إلى أهمية دور القطاع المصرفي لتحريك عجلة الإقتصاد ودعم القطاع الخاص في إطار رؤية مشتركة مع حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة القادمة.

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