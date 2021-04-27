محافظ مصرف ليبيا المركزي يعقد اجتماعا مع عدد من المدراء العامين للمصارف التجارية

طرابلس 27 أبريل 2021 (وال)- عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق عمر الكبير، اليوم الثلاثاء، بإدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي اجتماعا، ضم المدراء العامين للمصارف التجارية وشركة معاملات.

تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ الخطة المتفق عليها مسبقا مع المصارف لحل مشكلة السيولة، وقد أفادت المصارف بأن كافة فروعها مفتوحة أمام الزبائن مع توفر مخزون كاف من السيولة في خزائنها، ما يعني انتهاء مشكلة السيولة في معظم مناطق البلاد.

كما تطرق الاجتماع إلى مستوى الإنجاز في تطوير خدمات الدفع الإلكتروني في كافة المصارف، وتحديث المنظومات المصرفية.

كما وجه السيد المحافظ أثناء الاجتماع بعض المصارف التجارية إلى سرعة إقفال ميزانياتها الختامية، وتسوية المعلقات المتراكمة.

وفيما يتعلق بموضوع المقاصة شدد المحافظ على المصارف التجارية بتسريع عمليات المقاصة بالصكوك بين المصارف، وعمليات النقد الأجنبي، خاصة بعد أن تم منح الدفعة الثانية من القرض للمصارف التجارية.

كما نوه السيد المحافظ بأهمية دور القطاع المصرفي لتحريك عجلة الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، في إطار رؤية مشتركة مع حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة القادمة. (وال- طرابلس) س خ/ ر ت

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