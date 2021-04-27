اقتصاد

وزير الشباب: يجب إعادة الثقة بين المواطنين والدوائر الحكومية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية، فتح الله الزني، أنه لابد من إعادة الثقة بين المواطنين والدوائر الحكومية وخاصة أن قضايا الشباب تمس الأمن القومي، مشيرا إلى أن “الوزارة تعمل بكافة إمكانياتها من أجل الوقوف مع الشباب ودعمهم”.

جاءت تصريحات الزني خلال زيارة قام بها إلى إلى مدينة غريان، والتقى في ديوان بلدية غريان مع وكيل المجلس البلدي وعدد من الشخصيات بالبلدية وقائد مفوضية كشاف غريان ومدير بيت شباب غريان ورئيس اللجنة الوطنية للعمل التطوعي فرع غريان وعدد من الشباب النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الوزير الوزير استمع للحضور وتطلعاتهم ومقترحاتهم بخصوص البرامج الشبابية بالبلدية، إضافة لطرح المشاكل والعراقيل التي تواجههم والتطرق لحلول جذرية لها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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