اتحاد عمال النفط يطالب بتحسين أوضاع رواتب العاملين بالقطاع

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، مع رئيس اتحاد عمال النفط والغاز سعد دينار الفاخري، مطالب العاملين بقطاع النفط ومنها تحسين الخدمات الصحية، والمرتبات، والتدريب.

وقالت المؤسسة في بيان لها، أمس الإثنين، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد بالمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي، على أن تتابع المؤسسة الوطنية للنفط مع حكومة الوحدة الوطنية موضوع تحسين مرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز، والمتعلق بتنفيذ القرار رقم 642.

وقال صنع الله إن تسييل الميزانيات والموارد المالية المطلوبة للمؤسسة من شأنه “تحسين الأوضاع بشكل كبير، وستتمكن المؤسسة وشركاتها من تجاوز كل الصعاب وحلحلة جميع المشاكل، والإيفاء بالتزاماتها التعاقدية، وإنعاش خزينة الدولة بالعملة الصعبة”.

وأكد أن المؤسسة تسعى جاهدةً لتحسين كافة الخدمات التي يتلقّاها مستخدمي قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى أنه وبمجرد الحصول على الميزانيات المطلوبة سيتم تحسين الخدمات الطبية لكل العاملين بالقطاع.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على الإعداد لخطط برامج تدريبية للعام القادم، لتطوير ورفع كفاءة مستخدمي القطاع، وبيّن صنع الله أنه تقرر احتفاظ أي مستخدم بخطته التدريبية التي تم ترشيحه إليها في حال انتقاله إلى شركة أخرى.