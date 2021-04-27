وزير النفط والغاز يجتمع مع عمداء بلديات الجنوب لحلحة الأزمات المستمرة

اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 مع عمداء بلديات الجنوب وبحضور منسق بلديات الجنوب.

تم خلال الاجتماع استعراض الوضع العام في الجنوب الليبي، وتركز حول المختنقات اليومية التي يواجهها المواطنين، و بحث سبل حلها، و التي يأتي على رأسها مشكلة عدم توفر الوقود و غاز الطهي، ما يدفع بالمواطن شراءها بأضعاف ثمنها من السوق الموازي.

وفي ذات السياق ، ذكر عمداء البلديات برامج التنمية المستدامة، مشددين على أهمية التركيز على مدن الجنوب المجاورة لمناطق العمليات النفطية،من خلال تنفيذ مشاريع تنموية حقيقية تساهم بشكل فعلي في تحقيق الاستقرار بإعتبار أن التنمية المستدامة عاملاً مهماً في هذه العملية.

وقد تم التطرق أيضاً إلى وضع الطرق وشبكات المواصلات المتهالكة،التي غابت سنوات طويلة، وطالب عمداء البلديات الإهتمام ببرامج الشباب وإتاحة فرص العمل لخريجي الجامعات و الكليات والمعاهد التقنية والنفطية.

و في ختام الاجتماع، أوضح “عون” خطط الوزارة التي تقوم فعلياً في الوقت الحالي بدراستها والتصورات والبرامج التي سيتم العمل عليها، واضعة مدن الجنوب الليبي على رأس أولوياتها، و التي من ضمنها تنفيذ برامج التنمية المستدامة و الإهتمام بالشباب، و حلحلة مشاكل الوقود و الغاز و توفيرها، و غيرها من الموضوعات التي تمس حياة المواطنين.

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