رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط… تمكنت الشركة فى الإعداد لطلب وتوفير قطع الغيار اللازمة بعد تسييل جزء من ميزانية القطاع

اجتمع رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط فضل الله احتيتة يوم أمس الثلاثاء مع أعضاء لجنة الإدارة ومراقبي الحقول والميناء وبحضور مدير إدارة العمليات سالم بورقيعة ومدير إدارة النقل فرج البرعصي وعدد من مراقبي الحقول.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة أمور الأزمة المالية الخانقة وتأثيرها على الحقول والميناء بجميع المناشط والأعمال وكذلك تداعيات هذه الازمة على إنتاج الشركة والأعمال الفنية والصيانة للمعدات المتهالكة وخطوط وخزانات النفط وجميع المنشاءات القائمة؛ وأيضاً متابعة لجنة الإدارة الحثيثة لهذه الازمة مع الجهات المسؤولة والعمل على حل هذه المختنقات المؤثرة لتفادى التأثيرات السلبية لها فى أسرع وقت.

أما بخصوص توفير الأموال اللازمة للمرتبات ولعمليات الإنتاج والتشغيل والصيانة والخدمات الأخرى أفاد احتيتة بأنه بعد تسييل حكومة الوحدة الوطنية لجزء من ميزانية القطاع، وإحالة المبلغ المسيل إلى الشركة حسب ما أفاد به رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مما مكن الشركة من المباشرة فى الإعداد لطلب وتوفير قطع الغيار اللازمة فى أقرب وقت لإتمام الصيانة.

كما قامت الشركة بالمباشرة في البدء بتسديد الديون المتراكمة فيما يخص عقود الطيران والتموين والعمل على تحسين أوضاع المستخدمين بعد توفر السيولة النقدية وباشرت فى إعادة التشغيل والإنتاج.

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