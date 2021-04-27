علي الزناتي :استكملنا الإجراءات النهائية لتوفر العلاج الخاص بمرضى الأورام وسيصل الفترة القادمة

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021م؛ اجتماعاً مع أعضاء البرنامج الوطني لمكافحة السرطان وجهاز الامداد الطبي لمناقشة الاجراءات النهائية لإستكمال توريد أدوية الأورام.

كما تم مناقشة آلية وضع خارطة كاملة لتنظيم ملف الأورام فيما يخص مراكز الأورام، والإشراف على الوحدات والأقسام، وأيضاً توفير العناصر الطبية والطبية المساعدة التخصصية، والإستفادة من الخبرات الوطنية والعالمية لتدريب العناصر الوطنية.

ومن أهم المشاكل التي يعاني منها تخصص الأورام هو عدم توفر العلاج، وسوء توزيع العناصر الطبية والطبية المساعدة، ومشكلة كبيرة في معدلات الأداء، وازدياد أعداد المرضى ونقص في أعداد العناصر الطبية والطبية المساعدة التخصصية.

حيث تأتي هذه الخطوة ضمن الهدف الرئيسي لوزير الصحة وهو تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك من خلال تنظيم ملف علاج الأورام وتوطين العلاج بالداخل بتوفير العلاج، والذي يضمن تحصل المرضى على العلاج بجودة عالية والمستوردة من الشركات الأم لضمان جودة الخطة العلاجية للمرضى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية