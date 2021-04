«أوبك+» تُقرر الإبقاء على نفس مستويات إنتاج النفط

قررت منظمة الدول المصدرة للبترول ”أوبك” وحلفائها خارج “أوبك+”، اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع الوزاري الـ16، الإبقاء على مستويات ضبط الانتاج التي تم تحديدها بداية شهر أبريل، وذلك نظرا لحالة الغموض التي تحوم حول انتعاش الطلب.

و خلال هذا الاجتماع، تم إقرار مواصلة تنفيذ قرار ضبط الإنتاج التي اتخذ خلال الاجتماع الوزاري الـ15 ، بحسب ما أفاد البيان النهائي للاجتماع الذي جرى اليوم الثلاثاء عبر تقنية التواصل المرئي.

يُشار إلى أن منظمة “أوبك” قد قررت خلال الاجتماع السابق الذي جرى يوم 1 أبريل رفع مستوى الإنتاج بشكل تدريجي إلى 350 ألف برميل في اليوم في شهر مايو و يونيو وإلى 450 ألف برميل يوميا في شهر يوليو.

و خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه مناصفة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونائب رئيس الوزراء الروسي إلكسندر نوفاك، أشار أعضاء منظمة ”أوبك+” إلى أن حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 تعرف منحى تصاعدي في العديد من الدول وهذا بالرغم من حملات التلقيح الجارية و أن هذه الموجة الجديدة قد تعرقل انتعاش الطلب الاقتصادي و على النفط.

“يجب على كل الدول المشاركة التحلي باليقظة و المرونة و هذا نظرا للظروف الغامضة للسوق”، يختم البيان النهائي للاجتماع.

و من جهة أخرى، أشار الدول الأعضاء في منظمة أوبك+ إلى استمرار انتعاش الاقتصاد العالمي مرفقة بمستويات غير مسبوقة من الدعم المالي و الميزاني، حيث توقعوا ان تتسارع وتيرة الانتعاش خلال السداسي الثاني.

كما تطرق البيان الى مستويات التخزين التجاري لدول منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية، مشيرا إلى ارتفاع هذه المستويات بـ 14،4 مليون برميل شهر مارس 2021.

و خلال اجتماعهم الوزاري ال16، تباحثت دول الاوبيب + في التقرير الشهري الذي اعدته الجنة الوزارية المشتركة للمتابعة أوبيب وخارج أوبيب و كذا المعطيات حول انتاج النفط الخام لشهر مارس 2021.

و بالتالي، خلص التقرير ان نسبة الامتثال الشامل لتعديلات الانتاج قد بلغت 115 بالمئة خلال شهر مارس، مما يعزز، حسب البيان، “التوجه نحو امتثال قوي لمستويات خفض الانتاج”.

و حسب البيان، تمت دعوة البلدان الاعضاء في التحالف و التي لم تحقق معدل امتثال أدنى بـ 100 بالمئة الى تعويض فائض الانتاج.

كما أعربت الدول المشاركة في بيان التعاون بالالتزام على الامتثال التام و تعويض العجز المسجل سابقا فيما يخص تعديل الانتاج و هذا قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.

و في هذا الصدد، تمت الاشارة خلال الاجتماع ال16 الى “ضرورة تسريع جهود اعادة استقرار السوق”.

كما اتفقت دول “أوبك+” على عقد الاجتماع الـ30 للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة ”أوبك” وخارج أوبك و الاجتماع الوزاري الـ17 يوم 1 يونيو المقبل.

The post «أوبك+» تُقرر الإبقاء على نفس مستويات إنتاج النفط appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا