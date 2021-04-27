المصارف التجارية في ليبيا تعلن انتهاء مشكلة السيولة النقدية في عموم البلاد

طرابلس 27 أبريل 2021 ( وال )- أعلنت المصارف التجارية اليوم الثلاثاء، توفر مخزون كافٍ من السيولة في خزائنها ما يعني انتهاء مشكلة السيولة في معظم مناطق البلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير ” اليوم الثلاثاء بإدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي ضم المدراء العامين للمصارف التجارية وشركة معاملات.

وبحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للمصرف في منشور له عبر صفحته الرسمية فقد تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ الخطة المتفق عليها مسبقاً مع المصارف لحل مشكلة السيولة.

وقد أكد مدراء المصارف المشاركون في الاجتماع بأن كافة فروعها مفتوحة أمام الزبائن مع توفر مخزون كافٍ من السيولة في خزائنها ما يعني انتهاء مشكلة السيولة في معظم مناطق البلاد.

كما تطرق الاجتماع إلى مستوى الإنجاز في تطوير خدمات الدفع الإلكتروني في كافة المصارف وتحديث المنظومات المصرفية.

ووجه المحافظ أثناء الاجتماع بعض المصارف التجارية إلى سرعة إقفال ميزانياتها الختامية وتسوية المعلقات المتراكمة.

كما شدد المحافظ على المصارف التجارية بتسريع عمليات المقاصة بالصكوك بين المصارف وعمليات النقد الأجنبي خاصة بعد أن تم منح الدفعة الثانية من القرض للمصارف التجارية.

كما نوه بأهمية دور القطاع المصرفي لتحريك عجلة الاقتصاد ودعم القطاع الخاص في إطار رؤية مشتركة مع حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة القادمة. (وال- طرابلس)

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