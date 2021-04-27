إندبندنت : اتهام مصري بتهريب مهاجرين من ليبيا إلى مالطا بطريقه غير مشروعة

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية اليوم التلاثاء إن رجل مصري اتهم بمساعدة عدد من المهاجرين على دخول مالطا بطريقة غير مشروعة بالقارب السريع .

ومثل الرجل البالغ من العمر 34 عاما أمام المحكمة يوم الثلاثاء واتُهم بمساعدة مجموعة من المهاجرين على العبور من ليبيا إلى مالطا في فبراير الماضي.

وبحسب صحيفة “إندبندنت ” فقد وقعت القضية في 19 فبراير من هذا العام عندما تم إبلاغ الشرطة بمجموعة من الأشخاص من المحتمل أن يكونوا مهاجرين وصلوا مؤخرًا في منطقة ويد زوريك وغار لابسي.

وعثرت الشرطة على ثمانية رجال هناك وتم التأكد من أنه تم إحضارهم إلى مالطا على متن قارب سريع من ليبيا وتم العثور على القارب السريع مهجورًا على الساحل بعد بضعة أيام.

وكشفت التحقيقات الإضافية التي أجراها قسم الهجرة أن المصري هو من قاد القارب السريع وكان من بين الرجال الثمانية الذين تم اعتقالهم في ذلك اليوم وفقا للصحيفة .

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