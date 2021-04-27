“أنس شنيبيش” لصدى: تم تنفيذ مايقارب 600 أو 700 مليون اعتمادات بمصرف الوحدة.. وحلحلة مشكلة السيولة بنسبة كبيرة.. وهذه مستجداتنا

في إطار الخطة المتفق عليها مع المصرف المركزي تم حلحلة إشكالية السيولة بمصرف الوحدة بنسبة كبيرة ، مع تعاون مصرف ليبيا المركزي وإرسال المصرف مبالغ لفروعه للمناطق الأخرى وعن مستجدات بيع النقد الأجنبي يحدثنا مساعد المدير التنفيذي لمصرف الوحدة “أنس الشنيبيش ” ويجيب عن عدة أسئلة:

توزيعات السيولة بمصرف الوحدة؟

فيما يتعلق بالسيولة النقدية بمصرف الوحدة استأنفنا بالمنطقة الغربية توزيع السيولة منذ 6 أبريل إلى هذه اللحظة ونحن نصرف المبالغ بمدينة طرابلس ، والجبل الغربي والوسطى وغرب طرابلس ومستمرين واستكمالاً للدفوعات وصلت الأمس إلى جبل الغربي ماقيمته 30 مليون توزعت على الفروع ونشكر إدارة المنطقة والمصارف لفتحهم الشبابيك حتى بعد الإفطار لسحب المواطنين السيولة .

كما شكلنا فريق لحوافظ المرتبات التي تأتي للمتابعة يومية ويتم العمل حتى بعد فترة الإفطار وهناك موظفين يبيتون ليلتهم بالفرع لتنزيل الحوافظ والصكوك المصدقة والخدمات للمواطن .

كمصرف وحدة بالمنطقة الغربية حُلت مشكلة السيولة بما يقارب 70‎%‎ ، وهناك تعاون مع مصرف ليبيا المركزي وإذا وردت الدفعة الثانية من القرض التي خصص منها ما قيمته 35‎%‎ لتغطية السيولة النقدية ما يقارب 380 مليون وستوزع سيولة نقدية بالكامل وسنزيد من رفع سقف السحب للمواطن حيث أننا على أبواب العيد وبعد العيد وجزء منها ستخصص للمقاصة وستحل ما قيمته 380 بالإضافة إلى جزء للنقد الأجنبي وإن تطلب الأمر أن ندعم بالنقد الأجنبي المقاصة والسيولة النقدية أي لخدمة المواطن في الشهر الكريم .

عمليات بيع النقد الأجنبي بمصرف الوحدة!

يباشر مصرف الوحدة بيع النقد الأجنبي ولكن بتحفظ باعتبار وجود مشكلة في بعض الأرصدة لدينا فأتوقع أن قيمة القرض ستزيد من عمليات النقد الأجنبي ولكن ليس بالكم الذي من المفترض أن يكون . مصرف الوحدة منتشر في ربوع ليبيا ، فالأولوية كانت بتوفير السلع الأساسية عبر فتح الاعتمادات ومايقارب قيمته 600 أو 700 مليون فتح اعتمادات نقد أجنبي .

الوضع المالي لمصرف الوحدة؟

بمساعدة مصرف ليبيا المركزي ودعم بالقرض الحسن يرفع الأرصدة ولكن يكون الأمر المصرف لكي يستريح ويضع خطة استراتيجة يجب أن تكون هناك الديمومية بمعنى استمرارية منح قرض أخر ونضع خطة وننطلق بها ولكن هناك مساعي بحسب افادة السيد محافظ المصرف المركزي لتوحيد المصرف .

تطوير منظومة مصرف الوحدة؟

مصرف الوحدة يعد ثاني مصرف بعد المركزي وأول مصرف بالمصارف التجارية يحدث منظومته إلى 14.3 التحديث الآخير لفليكس كيوب، فكان مشروع كبير لأننا لم نواكب منذ الفيرجن 4 وهناك 10 إصدارات لم تواكبها فهذه نقلة نوعية في المنظومة وكللت بالنجاح ولا يخفي على أي أحد أن أي مشروع تواجهه صعوبات سواء تشغيلية أو فنية أو بنية تحتية لكن بفضل المهندسين والإدارة العامة الأمور أفضل مما توقعنا وختاما نطمئن الزبائن بأن اوضاع السيولة جيدا جدا ونسير بخطى ممتازة لوضع حل جذري لها بمصرف الوحدة قبل حلول عيد الفطر المبارك .

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