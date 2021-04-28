بالتفاصيل .. أبرز ماجاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية

صرّح المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” في المؤتمر الصحفي الذي عقده في ساعةٍ متأخرة من ليل الثلاثاء أنّه قد تم تنفيذ قرار الحكومة الذي يقضي بزيادة مرتبات العاملين في القطاع العام بنسبة 20‎%‎.

كذلك أنه تم صرف مرتبات أول ثلاثة أشهر من هذا العام لكل مستحقيها على مستوى البلاد، وتسييل مبلغ وقدره مليار و75 مليون إلى حساب وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف منحة الزوجة والأبناء.

أمّا فيما يخص خطة مجابهة فيروس كورونا فقد قال “حمودة” أنّ الحكومة ورّدت أكثر من 400 ألف جرعة من اللُقاح، وتم تلقيح أكثر من ستين ألف مواطن ضد الوباء.

ولمواجهة المصاعب التي يمر بها قطاع النفط، فقد خُصّص بشكل عاجل مبلغاً لصالح المؤسسة الوطنية للنفط؛ لكي تتمكن من معالجة المشاكل الفنية وسداد الالتزامات المالية الخاصة بها.

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