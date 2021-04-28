خاص: الكبير يرد على تساؤلنا حول خطوات معالجة إشكالية أرصدة المصارف..تعرف على تفاصيل هامة

أجاب محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال لقاء أجرته معه صحيفة صدى الاقتصادية حول خطوات لمعالجة اشكالية أرصدة المصارف.

حيث قال أن مشكلة أرصدة المصارف كما تعرف هناك صرف موازي تم من الحكومة الموازية وصل إلى حوالي 70 مليار دينار ، وطبعاً هذه عادت على صحة المراكز المالية للمصارف التجارية وتدني أرصدتها لدى المركزي طرابلس ، وطبعاً البنك المركزي قام بمبادرة ، الجزء الأول منها 5 مليار الغرض منها تخفيف المعاناة عن المواطن فيما يتعلق بصكوك المقاصة العالقة .

وتابع بالقول: بكل أسف المصارف لم تستخدم الجزء الأول كما رُسم من قبل مصرف ليبيا المركزي والآن سمحنا بجزء ثاني 5 مليار آخريات وقسمناها إلى ثلاثة شرائح الجزء الأول يتعلق بتوفير السيولة في كافة المدن الليبية لكي يستفيذ الناس وتستريح ، والآخر يتعلق بمقاصة الصكوك مابين المصارف ، والثالث استخدام الرصيد في تغطية الاعتمادات و عمليات النقد الأجنبي .

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