وزارة النفط تبحث أزمة نقص الوقود وغاز الطهي في الجنوب

بحث وزير النفط والغاز محمد عون رفقة عمداء بلديات الجنوب كافة المشاكل التي تعاني منها البلديات فيما يخص عدم توفر البنزين وغاز الطهي.

وناقش الحضور عددًا من المواضيع الهامة، منها وضع الطرق وشبكات المواصلات المتهالكة، والتي بحاجة ملحة إلى الصيانة، إضافة للاهتمام بشريحة الشباب في المنطقة، وإتاحة فرص العمل لخريجي الجامعات والكليات والمعاهد التقنية والنفطية.

من جهته أكد عون أن وزارته تقوم في الوقت الحالي بدراسة جملة من التصورات والبرامج التي سيتم العمل عليها، واضعة مدن الجنوب الليبي علي رأس أولوياتها، و التي من ضمنها تنفيذ برامج التنمية المستدامة و الاهتمام بالشباب، و حلحلة مشاكل الوقود و الغاز و توفيرها.

البلديات المشاركة في الاجتماع هي بلدية أدرى الشاطئ، والشرقية، والغريفة، والقرضة الشاطئ، وادي البوانيس، وغات، وبراك الشاطئ، وبنت بية.

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