كوريا: نمو الاقتصاد بنسبة 8. 1 في المائة

سجّل الاقتصاد الكوري، تعافيًا ملحوظًا في الربع الأول من هذا العام مقارنةً بالعام السابق، بنسبة واحد فاصلة+ ثمانية في المائة.

ووفقًا لما ذكره بنك كوريا المركزي، فإن هذا التعافي جاء مدعومًا بانتعاش طفيف في الصادرات ودعم السياسة المالية، إذ نما الاقتصاد وعلى أساس ربع سنوي بنسبة واحد فاصلة ستة في المائة، من نمو نسبته واحد فاصلة اثنين بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي.

الجدير بالذكر.. أن الاقتصاد الكوري انكماشا بنسبتي 3. 1% و2. 3% في الربعين الأول والثاني من العام الماضي، بسبب فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية