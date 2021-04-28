اقتصاد

شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال لليوم الاربعاء 28 ابريل

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن عدد ساعات طرح الأحمال اليوم الاثنين 12 ابريل 2021، في جميع المناطق.

وقالت شركة الكهرباء في نشرتها اليومية الصادرة اليوم والمنشورة على صفحتها الرسمية في موقع فيسوك، إنه عدد ساعات طرح أحمال اليوم على مناطق الجناح الغربي والجنوبي ستكون (ساعة واحدة ) وستكون في الوقت ما بين الساعة 17:00 إلى الساعة 21:00 مساءا.

فيما ستكون ساعات طرح الاحمال في الجناح الشرقي إلى (ساعتان) وستكون في الوقت ما بين الساعة 16:00 إلى الساعة 20:00.

وشددت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على ضرورة الانتباه إلى أي متغيرات مستجدة على الشبكة.

ودعت الشركة العامة إلى تقديم شكاوى في حال زيادة عدد ساعات طرح الأحمال عن المدة المقررة، بالاتصال بالأرقام : 0215825209 / 0214445042 / 0214800990.

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  • انصحكم اتركوا الكهرباء لاهل الخبره و القوه والذكر اما انكم تسرقون الكوابل و المواطن تتبهدل حالته هذا امر في غاية الخطوره و لن يستمر باي حال من الاحوال نصف سكان ليبيا خارج ليبيا و اعلموا ان هذه المهزله ستنتهي يوما و لكن القصاص وراء كل من ساهم في بهدلة الليبيين باذن الله

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