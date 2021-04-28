شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال لليوم الاربعاء 28 ابريل

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن عدد ساعات طرح الأحمال اليوم الاثنين 12 ابريل 2021، في جميع المناطق.

وقالت شركة الكهرباء في نشرتها اليومية الصادرة اليوم والمنشورة على صفحتها الرسمية في موقع فيسوك، إنه عدد ساعات طرح أحمال اليوم على مناطق الجناح الغربي والجنوبي ستكون (ساعة واحدة ) وستكون في الوقت ما بين الساعة 17:00 إلى الساعة 21:00 مساءا.

فيما ستكون ساعات طرح الاحمال في الجناح الشرقي إلى (ساعتان) وستكون في الوقت ما بين الساعة 16:00 إلى الساعة 20:00.

وشددت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على ضرورة الانتباه إلى أي متغيرات مستجدة على الشبكة.

ودعت الشركة العامة إلى تقديم شكاوى في حال زيادة عدد ساعات طرح الأحمال عن المدة المقررة، بالاتصال بالأرقام : 0215825209 / 0214445042 / 0214800990.

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