مدير مكتب شؤون ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة يجتمع مع رئيس الغرفة التجارية البريطانية العربية لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار

عقد مدير مكتب شؤون ديوان بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “الصديق اللب” اجتماعا، مع رئيس الغرفة التجارية البريطانية العربية .

تناول الاجتماع مناقشة والبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، وكذلك إمكانية تنظيم شراكة بين غرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا مع الغرفة التجارية البريطانية العربية بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات وتقديم التسهيلات للمستثمرين من القطاع الخاص تحت إشراف ومتابعة وزارة الإقتصاد والتجارة.

ومن جهته دعى الصديق اللب غرفة التجارة البريطانية العربية لعقد مؤتمرات مشتركة مع وزارة الإقتصاد والتجارة وغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية وذلك بهدف تكثيف العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين.

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