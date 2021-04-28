وزير الاقتصاد والتجارة يجتمع بسيدات الأعمال الليبي لتعزيز دورهن في النهوض بالصناعات الوطنية وزيادة حجم الصادرات السلعية

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الأربعاء، مع عدد من سيدات الأعمال في ليبيا وبحضور المستشار القانوني للوزير وإدارة تنمية القطاع الخاص والإستثمار بالوزارة.

تناول الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه صاحبات الأعمال في تنفيذ المشروعات الخاصة بهن وسُبل معالجتها، وكذلك بحث أوجه الدعم الذي تحتاجه صاحبة الأعمال لتطوير المشروعات القائمة وتعزيز دورهن في النهوض بالصناعات الوطنية وزيادة حجم الصادرات السلعية.

ومن جهته أكد الحويج على أن الوزارة ستباشر في تشكيل مجلس صاحبات الأعمال يتم إختياره عن طريق سيدات الأعمال بتنظيم وإشراف الوزارة بحيث يساهم في وضع آلية عمل واضحة تدعم جهود الحكومة والوزارة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وكذلك رفع مستوى جودة المنتج المحلي والعمل على إقامة معرض دائم بالتنسيق مع مركز تنمية الصادرات وغرف التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق تستهدف منتجات سيدات الأعمال والتسويق لمشاريعهن من خلال توفير فرص مشاركة في معارض دولية محلية وخارجية وحماية المنتج المحلي بتنظيم العملية الإستيرادية وتجنب سياسة الإغراق.

كما أشار أيضاً إلى أن رؤية الحكومة تضع المرأة في صفوف متقدمة إلى جانب الرجل بحيث تساهم في تنمية وتطوير كافة القطاعات بالدولة مضيفا إلى أن القوانين والتشريعات الليبية لا تميز بين رجال وسيدات الأعمال في قطاع الأعمال.

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