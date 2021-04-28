المشري يجتمع مع السفير الإيطالي لدى ليبيا

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم الأربعاء اجتماعاً، مع السفيرَ الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” بمقر المجلس بالعاصمة بحضور مقرر المجلس “سعيد كلا” .

وتم خلال الاجتماع مناقشة أهمية العلاقات التي تجمع الجانبين الليبي الإيطالي ولا سيما المتعلقة بالجانب الاقتصادي وكذلك دورها في تنمية التعاون وتطويره على كافة الأصعدة.

من جهته أبرز السفير الإيطالي على أهمية كما بين أهمية رجوع الشركات الإيطالية المتوقفة عن العمل واستئناف عملها ولا سيما المتمثلة في مشروع مطار طرابلس الدولي، وطريق السريع الرابط بين الغرب والشرق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية