اقتصاد

مصرف ليبيا المركزي يرسل 54 مليون دينار للمصارف التجارية في أوباري

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 28 أبريل 2021 ( وال )- أرسل مصرف ليبيا المركزي سيولة نقدية تقدر بــــ 54 مليون دينار لجميع مصارف مدينة أوباري، ضمن جهود المصرف لحل مشكلة السيولة بالمدينة خلال شهر رمضان الكريم .

حيث وصلت إلى مدينة أوباري السيولة النقدية المخصصة للمصارف الثلاث في المدينة ومحلات أخرى من البلدية في رحلة استثنائية وصلت إلى مطار أوباري  .

وبلغت السيولة النقدية 54 مليون دينار مخصصة لجميع مصارف المنطقة مصارف التجاري والجمهورية وشمال أفريقيا والصحاري بالمنطقة .

وستوزع  هذه المبالغ على الزبائن بسقف 2000 دينار كحد أدنى .

وجاءت هذه الخطوة من المصرف المركزي للتخفيف من معاناة المواطن بالجنوب في توفير الاحتياجات الأساسية. (وال- طرابلس)

 

 

 

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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