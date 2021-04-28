الحويج يستعرض المشاكل والصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال الليبيات 

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استعرض وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الأربعاء مع سيدات الأعمال الليبيات المشاكل والصعوبات التي تواجه صاحبات الأعمال في تنفيذ المشروعات الخاصة.

وناقش الحويج خلال الاجتماع سُبل معالجة المشاكل وبحث أوجه الدعم الذي تحتاجه صاحبة الأعمال لتطوير المشروعات القائمة وتعزيز دورهن في النهوض بالصناعات الوطنية وزيادة حجم الصادرات السلعية.

وأكد وزير الاقتصاد أن رؤية الحكومة تضع المرأة في صفوف متقدمة إلى جانب الرجل بحيث تساهم في تنمية وتطوير كافة القطاعات بالدولة مشيراً إلى أن القوانين والتشريعات الليبية لا تميز بين رجال وسيدات الأعمال في قطاع الأعمال.

وأفاد الحويج أن الوزارة ستباشر في تشكيل مجلس صاحبات الأعمال يتم اختياره عن طريق سيدات الأعمال بتنظيم وإشراف الوزارة.

ولفت إلى أن هذا المجلس يساهم في وضع آلية عمل واضحة تدعم جهود الحكومة والوزارة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ورفع مستوى جودة المنتج المحلي والعمل على إقامة معرض دائم بالتنسيق مع مركز تنمية الصادرات وغرف التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق.

وأوضح وزير الاقتصاد أن هذه المعارض تستهدف منتجات سيدات الأعمال والتسويق لمشاريعهن من خلال توفير فرص مشاركة في معارض دولية محلية وخارجية وحماية المنتج المحلي بتنظيم العملية الاستيرادية وتجنب سياسة الإغراق.