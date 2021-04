ارتفعت أسعار الخام أكثر من 1% اليوم الأربعاء، بعد أن شهدت مخزونات نواتج التقطير الأمريكية تراجعا كبيرا وزادت شركات التكرير نشاطها إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام.

وبحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، فقد عزز ذلك الآمال في تنامي الطلب على الوقود بأكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا بما يعادل 1.3 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 67.27 دولار للبرميل.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 92 سنتا أو 1.5 بالمئة لتغلق على 63.86 دولار للبرميل.

وكانت “أوبك+”، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء لها، قررت أمس الثلاثاء، عدم تغيير خطط التخفيف التدريجي لقيود إنتاج النفط من مايو إلى يوليو، معطية مؤشرا على ثقة المجموعة في أن الطلب العالمي سيتعافى.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى “بي.في.إم أويل أسوسيتس” إن “السوق مدعومة بثقة واسعة أن نهاية كوفيد تلوح في الأفق”.

The post أسعار النفط ترتفع وسط تفاؤل الطلب على الوقود appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا