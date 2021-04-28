خاص: التجاري يوقف “حمدي رضوان” عن العمل.. والمركزي بالبيضاء يلغي القرار.. ومسؤول يوضح

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على قرار رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني بإيقاف حمدي رضوان بصفته المدير التنفيذي لقطاع العمليات بالمصرف وبإنتحال صفة المدير العام وبإعتبار أن هذه جريمة جنائية .

كما تحصلت صدى الاقتصادية على مراسلة رئيس مجلس إدارة التجاري الوطني إلى رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بقيام حمدي رضوان بصفته المدير التنفيذي لقطاع العمليات بالمصرف .

كما تحصلت صدى الاقتصادية مراسلة المركزي بالبيضاء إلى رئيس مجلس إدارة التجاري الوطني البيضاء بعدم الاعتداد بأي قرار تصدر من مجلس إدارة التجاري الوطني .

وعلق مصدر مصرفي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بالقول : هذه تناقضات الحبري وتدخله في اختصاصات مجالس الإدارة واستمرار العمل بصفة المحافظ في الوقت الذي يدعو فيه مجلس إدارة المركزي للاجتماع بصفة نائب محافظ.

كما سيتم لاحقاً كافة الوقائع لاحقاً لمخالفة “الحبري” قانون المصارف وتدخله في اختصاصات مجلس الإدارة وتفاصيل القضية المرفوعة من قبل مجلس إدارة المصرف التجاري ضد الحبري وفقاً للمصدر .

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