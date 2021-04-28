دعوة أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لعقد اجتماع يوم غد الخميس لمناقشة حزمة من البنود المقترحة

بنغازي 28 أبريل 2021 (وال)- دعا أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي إلى عقد اجتماع يوم غد الخميس عبر تقنية ZOOM على تمام الساعة العاشرة مساء، من أجل مناقشة حزمة من البنود المقترحة.

هذا وجاءت خلال الدعوة التي وجهت في كتاب صادر في 20 أبريل الجاري، لمناقشة عدد من النقاط أهمها: فتح المقاصة الإلكترونية بين المصارف، ورفع القيود التجارية على بيع العملة على صغار التجار، وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المصارف، وإلغاء قرار تشكيل لجنة الإدارة المؤقتة للمصرف الخارجي، ومناقشة تطورات سعر الصرف في ضوء المتغيرات السياسية وتقرير اللجنة الفنية. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال